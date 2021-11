Passe-moi les jumelles

RTS 1, VENDREDI, À 20 H 15

Le promeneur d’insolite

André Piguet est un ancien instituteur qui se consacre désormais à la photographie. Il adore fureter dans des lieux improbables pour immortaliser des bouts de paysage urbain grâce à son smartphone. Et miracle, sous son objectif, traces de rouille, tags ou carcasses de voitures se révèlent de véritables œuvres d’art. Artiste atypique et modeste, André est également féru de musique classique et aide de jeunes musiciens à se produire.

La flèche bleue

Victor chasse selon la tradition de son grand-père, un chamane mexicain. Son terrain d’exploration: le piémont du Jura vaudois. Fusil en bandoulière, on avance avec lui sur les sentiers de la vie, à la chasse aux préjugés. Ici, l’Indien devient l’ami des Vaudois, là le chasseur pourrait même…