TIR OBLIGATOIRE. Tous les militaires et officiers subalternes (plt/lt) astreints au tir, des classes 1987 et plus jeunes, domiciliés dans le canton de Fribourg, qui n’ont pas exécuté en 2021 le programme réglementaire avec le fusil d’assaut 57/90 dans une société de tir reconnue, doivent accomplir leur tir obligatoire dans le cours pour retardataires qui aura lieu le samedi 13 novembre, de 9 h à 11 h, au stand de la Montagne-près-Lussy (Romont).