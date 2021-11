Rémi Bonnet nominé au Mérite sportif

RÉCOMPENSE. Réunie lundi soir, la commission du Mérite sportif fribourgeois a désigné les cinq candidats pour l’élection du 14 janvier prochain, à Forum Fribourg. Cette 51e édition couvrira les saisons 2020 et 2021, faute de nomination l’année dernière en raison de la pandémie.

Parmi les nominés figure le skieur-alpiniste charmeysan Rémi Bonnet (photo), champion du monde de verticale et vicechampion du monde par équipes en mars dernier. Lors de la soirée, le Gruérien de 26 ans sera opposé à la basketteuse Marielle Giroud (championne de Suisse et quart de finaliste de la Coupe d’Europe avec Elfic Fribourg), au hockeyeur Killian Mottet (top scorer de Fribourg-Gottéron avec 52 points en 55 matches), au footballeur Ezgjan Alioski (promu avec le club anglais de Leeds United) et au vététiste…