Singulière et ancrée dans son époque

MUSIQUE Pauline Croze

APRÈS LES HEURES GRISES

Argentic / Capitol

Elle est apparue il y a déjà plus de quinze ans avec T’es beau. Pauline Croze confirmait ensuite par une série d’albums de haute volée (dont les excellents Un bruit qui court en 2007 et Le prix de l’Eden en 2012), avant une incursion vers le Brésil, pour un Bossa nova (2016) qui collait parfaitement à sa voix légèrement voilée et à la mélancolie qui s’en dégage. Après les heures grises vient rappeler à quel point la chanteuse française aime puiser à différentes sources et colle à son époque tout en restant singulière.

A ses racines chanson-pop, Pauline Croze ajoute en effet des sonorités électro et hip-hop. Il faut dire qu’elle a travaillé avec des artistes aussi pointus que Nk.F (ingénieur du son parmi les plus en vue du…