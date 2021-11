Stagnation en octobre

CHÔMAGE. Le taux de chômage reste inchangé en octobre dans le canton de Fribourg. Selon le Service public de l’emploi, il s’établi à 2,6%, identique au mois précédent. Une stabilité qui se retrouve également en Gruyère (2,7%) et en Sarine (3,2%). En revanche, la Glâne et la Veveyse observent, elles, une tendance à la baisse. Soit respectivement un taux de chômage de 2,9% (–0,3 point) et 2,8% (–0,1 point). L’effectif des chômeurs dans le canton s’élève à 4437 personnes, soit 97 de moins que le mois précédent et 1375 de moins qu’en octobre 2020.