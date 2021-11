Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 15

Les prédateurs sexuels chassent en ligne

Les témoignages de ces jeunes Romandes et Romands font froid dans le dos: rencontres qui tournent mal, brutalités sexuelles, viols, traumatismes multiples et durables. Les applications de rencontres en ligne comme Tinder ou GrindR connaissent un succès phénoménal en Suisse, mais elles ont une face sombre: elles laissent le champ libre aux prédateurs sexuels. Une zone de non-droit où règnent les fausses identités, l’indifférence et l’impunité, qui n’épargnent même pas les mineurs. ■