Un album de plus pour l’Auvergnat bougon

MUSIQUE

Jean-Louis Murat

LA VRAIE VIE DE BUCK JOHN

Wagram / Cinq 7

Il en va de Jean-Louis Murat comme de Patrick Modiano (lire ci-contre): il ne surprend guère, mais ne déçoit (presque) jamais. Certes, le taciturne Auvergnat a cherché des voies différentes, allant jusqu’à jurer de ne plus toucher au format calibré de la chanson. Mais sa tentative de Travaux sur la N89 n’a guère convaincu et il a eu le bon goût de revenir aux chansons carrées, bien balancées, avec une forme d’assurance tranquille qui lui permet de continuer sur le rythme d’un album par an.

Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre, La vraie vie de Buck John ne se parfume guère de country-blues. On retrouve surtout le groove muratien, son art de faire sonner les mots, cette voix suave inchangée et ces quelques…