Vaccinés et discriminés?

Vaccinés, réveillez-vous! Les discriminés c’est nous. Nous avons accepté de nous faire vacciner dans le but de sortir au plus vite de cette pandémie et par solidarité. Aujourd’hui, serions-nous les dindons de la farce? Une campagne de vaccination coûteuse et inutile, peut-être bientôt des cadeaux (de Noël) pour les antivax?

Pour nous les «vieux», c’est à prendre ou à laisser: une troisième dose, alors que d’autres continueront à se faire gratouiller les narines avec un coton-tige…

Y’en a ras-le-bol!

Albertine Vauthey, La Tour-de-Trême