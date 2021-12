SAINT-MARTIN

Bernard Genoud s’est subitement éteint le 11 décembre, dans sa 61e année, des suites d’un malaise cardiaque. Un dernier hommage lui a été rendu en l’église de Saint-Martin ce mercredi.

Bernard est né le 26 septembre 1960, dans la famille de Paul et Marie-Thérèse Genoud, au Jordil, dans la commune de Saint-Martin. Il était le troisième d’une fratrie de six enfants. Après l’école primaire à Saint-Martin, il a poursuivi sa scolarité au CO de la Veveyse à Châtel-St-Denis. Très tôt, il a su qu’il serait agriculteur, métier qu’il apprit à connaître dès son plus jeune âge. Il a complété sa formation en suivant des cours à l’Institut agricole de Grangeneuve. En 1989, il épousa Dominique Vial. Trois enfants vinrent rapidement agrandir la famille: Vanessa en 1990, Anaëlle en 1992 et…