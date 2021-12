Manon Monnard, une judoka à la recherche du temps perdu

Médaillée de bronze aux championnats de Suisse individuels, Manon Monnard visait le titre. Une déception dont la judoka attalensoise veut tirer les leçons.

GLENN RAY

JUDO. Pour sa première compétition en Suisse depuis quatre ans, Manon Monnard espérait mieux aux championnats de Suisse individuels de judo, organisés le week-end dernier à Bienne. En s’inclinant en quart de finale face à la future championne de Suisse des –57 kg Aline Rosset, l’Attalensoise a dû se contenter de la médaille de bronze.

«L’objectif était le titre et je pense que j’en avais les capacités», regrette-t-elle au téléphone. Avant de refaire le combat fatidique. «Aline m’est rentrée dedans et je n’ai pas su la canaliser. J’aurais dû me poser moins de questions, être plus agressive et faire mon judo.»

Apprendre à se…