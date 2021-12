Mathilde Gremaud a «bien récupéré»

SKI FREESTYLE. Deux semaines après sa brutale chute au slopestyle de Stubai, Mathilde Gremaud va mieux. Commotionnée, la Rochoise a néanmoins préféré se donner du temps et faire l’impasse sur le Big air de Coupe du monde ce samedi à Steamboat, dans le Colorado. «Je me suis remise et j’ai bien récupéré», tient-elle à rassurer.

La Gruérienne de 21 ans s’envole d’ailleurs ce week-end pour les Etats-Unis. «Je passerai cinq jours dans une clinique spécialisée pour un check (contrôle) complet. Je vais aussi “entraîner mon cerveau” avec des exercices sur la perception, la vision et les réflexes», détaille Mathilde Gremaud, qui fera son retour à la compétition dans quinze jours au Dew Tour.

Valentin Morel n’y arrive pas

Contrairement à la vice-championne olympique, Valentin Morel a bien participé…