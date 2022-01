Cremo acquiert la société Innoprax

VILLARS-SUR-GLÂNE. Cremo rachète la société lucernoise Innoprax, établie à Meggen, et la marque associée Lattesso. Le groupe laitier fribourgeois met ainsi la main sur le numéro deux du marché suisse des cafés froids. Cremo investit dans un segment de croissance attractif et bénéficiera de synergies dans les ventes et le marketing, a indiqué jeudi le groupe de Villars-sur-Glâne. «Les cafés froids ont le vent en poupe en Suisse et à l’étranger», précise le communiqué. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Et le domaine d’activité devrait profiter d’une croissance continue à l’avenir, «dans des proportions intéressantes», relève Cremo. Depuis 2013, Lattesso est fabriqué exclusivement sur le site de l’entreprise fribourgeoise à Sierre, via un partenariat de production. La…