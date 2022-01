Le FC Bulle sort de sa courte hivernation

A la reprise de l’entraînement succède le premier match amical pour le leader de 1re ligue, qui reçoit Bavois samedi à Bouleyres.

FOOTBALL. A peine six semaines après sa dernière sortie victorieuse en championnat, le FC Bulle a retrouvé le terrain lundi soir à Bouleyres. Dix-huit joueurs ont pris part à «une reprise très fraîche effectuée dans une bonne ambiance. Ce premier entraînement basique a permis de retoucher le ballon et de travailler la technique», rapporte Lucien Dénervaud.

L’entraîneur gruérien a pu voir à l’œuvre ses trois renforts: Patrice Julan, Samuel Nsenda et Jules Desportes, un défenseur central «jeune et athlétique» venu d’Echallens. Cette dernière arrivée, ajoutée au retour de Braima Gafner et au placement d’Eron Brahimaj en inter A, porte le nombre de joueurs à…