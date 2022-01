Les codirecteurs des Osses annoncent leur départ

Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier – qui avaient succédé aux fondatrices Gisèle Sallin et Véronique Mermoud – ont choisi «la fin de leur troisième période d'aide pluriannuelle du canton à la création théâtrale pour donner une nouvelle orientation à leur carrière», précise le communiqué de presse de la Fondation du Théâtre des Osses. Sous leur direction, le Centre dramatique fribourgeois a «renouvelé en partie le public» et leurs neuf saisons «se sont enchaînées de succès en succès». Ils ont notamment créé le festival biennal Le printemps des compagnies (qui s'est tenu en 2015, 2017 et 2019). Les Osses ont en outre battu leurs records de tournées, avec «un nombre de représentations exceptionnel, notamment celle de leur adaptation et mise en scène du Journal d'Anne Frank, dont l'ultime tournée en Suisse romande et en France débute ce jeudi 13 janvier avec la 112e représentation». Le Conseil de fondation «souhaite pouvoir nommer le/la successeur-e cette année encore, de manière à garantir une saison 2023/2024 dans la continuité».