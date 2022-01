Tabac, bouc émissaire ou cheval de Troie?

A propos de l’initiative «Enfant sans tabac».

L’initiative «Enfant sans tabac» n’est que la pointe de l’iceberg. Le texte ayant pour but d’interdire la publicité contre le tabac afin de protéger les jeunes connaît une faille qui pourrait engendrer des conséquences non négligeables pour l’agriculture. Le danger concerne l’art. 41 al. 1 let. g de la Constitution, qui stipule que l’interdiction de la publicité s’appliquerait à toute publicité qui toucherait la santé des jeunes.

Nous sommes ce que nous mangeons, autrement dit l’alimentation est un pilier fondamental de la santé. Beurre, viandes locales, saucisson fribourgeois, double crème, Gruyère, cuchaule ou gâteau du Vully; tous ces produits issus de notre agriculture locale comportent du sucre, de la matière grasse, du gluten ou sont à…