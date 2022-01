Un parc du chocolat prévu fin 2025 à Broc-Fabrique

Quelque 80 millions de francs seront investis dans un premier temps par Jogne Invest (fondée par Daniel Bulliard, Jean-Bernard Buchs et Jean-Luc Mossier) dans la construction du projet. «Il fera rayonner l'héritage du chocolat suisse, la marque Cailler, le lait et le patrimoine de la Gruyère. Le respect de l'environnement et un accessibilité en train figurent au coeur du projet.» Parmi les thématiques qui rythmeront les visites, on retrouve l'histoire du cacao ou du lait en Gruyère. «L'immersion au coeur de la production permettra de découvrir l'intérieur de l'une des plus anciennes usines de chocolat du monde.»

Des ateliers, des dégustations, un restaurant public et une boutique sont également prévus. Nestlé rappelle que Cailler est la plus ancienne marque de chocolat suisse encore en activité et que la Maison Cailler de Broc est le troisième musée le plus visité en Suisse Les investisseurs fribourgeois ont pour ambition que «le parc devienne une destination touristique incontournable pour tous les Suisses et les touristes en visite dans notre pays».

Jogne Invest SA entend collaborer étroitement avec les autorités fribourgeoises. Au stade actuel du projet, la société finance et supervise les travaux relatifs à l'élaboration du Plan d'aménagement de détail (PAD), qui sera soumis à l'approbation des autorités. EF

