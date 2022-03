L'activité stationnaire de l'HFR quitte définitivement le site de Billens

Le déménagement a sonné, en Glâne, pour l'Hôpital fribourgeois (HFR). Les 28 et 29 mars prochains, le service de réadaptation pulmonaire et celui de la réadaptation musculo-squelettique quittent le site de Billens. Ils seront déplacés respectivement à l'HFR de Riaz et à l'HFR de Meyriez-Murten.