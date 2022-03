Le Giron des Musiques de la Veveyse dévoile son programme

Ce 71e Giron sera «l’occasion tant attendue des retrouvailles, du plaisir de faire la fête et, tout simplement, de (re)vivre», en plus d’être un événement musical, commente les organisateurs.

Sous le thème «+ que la musique», ce giron débutera le jeudi 19 mai avec l’ouverture des bars et de la restauration et avec un grand loto. Il se poursuivra le vendredi avec le concours des solistes, l’apéritif des sponsors, le repas-spectacle avec VOXSET (sur inscription) et le bal animé par le Rossouli Band.

Samedi annoncera la suite et fin du concours des solistes avec sa remise des prix. Ce même jour est organisé la journée des ressortissants et villageois (repas sur inscription). Des animations pour les enfants seront organisées et l’orchestre Midnight jouera durant l’après-midi. Samedi sera aussi l’occasion du concours et des prestations des fanfares, d’un concert de Divert’in Brass et d’un bal avec les Bandits Folkloriques. La journée de dimanche sera animée par un concours de marche, des prestations des fanfares, un banquet avec une partie officielle, un concert de la fanfare l’Avenir de Fully et le cortège, qui prendra la forme d’un défilé «un peu plus édulcoré qu’habituellement».

Sylvain Lavey, animateur à LFM, officiera comme speaker dès le samedi après-midi lors des activités et prestations musicales. Le communiqué précise aussi que «comme dans tout giron», une tonnelle et ses copeaux seront de la partie, ainsi qu’un bar à vin, de la restauration chaude et de la musique «de toute sorte à profusion».