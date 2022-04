Cléo de Mérode, beauté fatale

L’historienne Yannick Ripa vient de publier une éclairante biographie de Cléo de Mérode (1875-1966), danseuse à l’Opéra de Paris et icône de la féminité moderne en pleine Belle Epoque.

CHRISTOPHE DUTOIT

Cléopâtre-Diane de Mérode. Une reine d’Egypte, une divinité romaine et une lointaine aristocratie autrichienne accompagnent dès le berceau la destinée de celle qui se fait appeler Cléo. A l’âge de 7 ans, la fillette entre à l’Opéra de Paris. De petit rat, elle gravit rapidement la hiérarchie de la noble maison, à une époque où «la féminisation provoque l’érotisation des ballerines et la naissance de l’archétype de “la danseuse”, incarnation d’une féminité envoûtante», décrit Yannick Ripa, professeure d’histoire, collaboratrice à Libération et spécialiste de l’histoire des femmes et du…