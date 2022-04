ÉPAGNY

Claude Charrière est décédé vendredi 22 avril, entouré de l’amour des siens, des suites d’une complication de la myélofibrose dont il souffrait. Il avait 54 ans. Un dernier hommage lui sera rendu ce mardi 26 avril, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle.

Claude est né le 16 septembre 1967 dans la ferme de Taillemau, à Bulle. Il grandit dans le foyer d’Edouard et Edith Charrière-Dévaud, entouré de ses frères et de sa sœur. A 15 ans, en dernière année d’école, il eut la douleur de perdre son papa. Avec ses frères et sa maman, il s’est alors battu pour maintenir l’exploitation familiale.

Son père lui avait transmis la passion de l’élevage laitier, passion qu’il partageait avec ses frères. En 1988, il épousa sa chère Isabelle Marie. De leur union sont nés Damien, Gaël, Coline et…