Ils seront six dans les cadres suisses

SKI ALPIN. Swiss-ski a dévoilé vendredi l’identité des 99 athlètes qui composeront les équipes nationales pour la saison 2022-2023. Six d’entre eux proviennent de la région. Comme annoncé dans ces colonnes (La Gruyère du 29 mars), Valentine Macheret a été promue dans le cadre B. «Ce n’est pas une surprise, mais cela fait toujours du bien lorsque la nouvelle est officialisée», apprécie-t-elle.

La technicienne du Bry profitera de certains avantages non négligeables. «J’intégrerai le groupe de Coupe d’Europe. J’aurai plus d’accès aux pistes injectées et le niveau va augmenter à l’entraînement. Sur le plan financier par contre, rien ne change. Je recherche toujours un sponsor de tête. Si une entreprise de la région veut me soutenir...»

L’appel est lancé par celle qui vient d’entrer dans le…