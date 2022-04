A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: Sonnailles et colliers de cuir, exposition proposée par huit collectionneurs et selliers fribourgeois et avec des pièces du Musée. Jusqu’au 30 octobre.

Exposition Naturalisation - Immersion dans la fabriquedesSuisse·sse·s. Jusqu’au 16 octobre.

Les Fribourgeoises sortent de l’ombre. 1971-2021: 50 ans de droit de vote des femmes. Jusqu’au 26 juin. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di 13h30-17h.

Galerie Osmoz: exposition des huiles et aquarelles d’Iseut Bersier. Jusqu’au 1er mai. Je-di 14h-18h.

Incubateur: exposition de peinture de Michel FR, Bernard & Co. Jusqu’au 22 mai. Je-di 14h-18h.

CHARMEY

Musée: exposition des Imagiers de la Gruyère, Les mondes invisibles. Jusqu’au 29 mai. Me-di 14h-17h.

Galerie du Tunnel de l’Hôtel Cailler: exposition…