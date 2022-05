A l’affiche

BULLE

Musée gruérien: Sonnailles et colliers de cuir, exposition proposée par huit collectionneurs et selliers fribourgeois et avec des pièces du Musée. Jusqu’au 30 octobre.

Exposition Naturalisation - Immersion dans la fabrique des Suisse·sse·s. Jusqu’au 16 octobre.

Les Fribourgeoises sortent de l’ombre. 1971-2021:50 ans de droit de vote des femmes. Jusqu’au 26 juin. Ma-ve 10h-12h et 13h30-17h, sa 10h-17h, di 13h30-17h.



Osmoz: exposition de Netton Bosson. Jusqu’au 5 juin. Je-di 14h-18h.



La Brique (Moléson 14): L’Ecorce, exposition visuelle et sonore de Jean-Baptiste Morel (photos) et du groupe Casiotone (Julien Bernard et Maryline Auderset). Jusqu’au 26 juin. Ve 16h-20h, sa 11h-17h, di 14h-18h.



Incubateur (Pâla 100): exposition d’Elisa Beelen (photographies). Du 30 mai au 13 juin. De…