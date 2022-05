Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Comment bien réussir son divorce

Guerre ouverte par voie d’avocat, champs de bataille affectif et revanchard, la séparation et le divorce sont des terrains minés. Mais il est possible de faire autrement. De nouvelles pratiques comme la médiation, le coaching, les avocats collaboratifs, gagnent du terrain. Leur point commun: aider à trouver un accord à l’amiable au moment du divorce. Les juges et les tribunaux y sont désormais favorables et l’enjeu est de taille pour les enfants, pris en étau dans les séparations conflictuelles. ■