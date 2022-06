«Je ne dois redouter personne»

TENNIS. Avant-dernier tour de promotion pour accéder à la Ligue nationale B pour le Tennis-club Bulle ce samedi à domicile (14 h). La troupe emmenée par le capitaine Bastien Kolly affronte les Bâlois d’Old Boys BS. Dans le contingent, le Bullois Maxime Pichonnaz. Classé N4 139, le droitier de 23 ans n’a pas encore perdu cette saison, mais s’attend à devoir batailler ferme.

Le Tennis-club Bulle se promène dans ce championnat de Ligue nationale C. Cela serat-il la même chose samedi pour ce troisième tour de promotion contre Old Boys BS?

Maxime Pichonnaz: Pas du tout. Les Bâlois ont une grosse équipe. Ils peuvent potentiellement aligner un joueur de rang N3, trois N4 et deux R1. Sur papier, on est quand même favoris. Il n’y a cependant que la réalité du terrain qui compte. Si on peut éviter…