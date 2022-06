Carol Rich donne rendez-vous

MONTAGNY. Après plus de dix ans au sommet du Moléson, Carol Rich a choisi un autre lieu pour ses Rendez-vous du cœur. Depuis cette semaine, elle les propose à Montagny-Cousset au restaurant de l’Arbogne. Un établissement serti dans la nature, qui a la particularité de posséder un des plus vieux ponts de danse de Suisse.

Comme à Moléson, la chanteuse de Marsens propose des repas-concerts à midi, avec quatre heures de musique au total. Et de la danse, évidemment, puisque ces Rendez-vous du cœur portent en sous-titre: «Sur le pont de danse, on danse…» Après la première d’hier, neuf dates sont encore agendées: ce jeudi 23 juin, puis les 29 et 30 juin, 24 et 25 août, 14 ,15, 21 et 22 septembre.

Outre le Schlager et la country, Carol Rich va innover pour cette nouvelle série de concerts, en…