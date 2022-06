Des pièces inédites de la Renaissance

CONCERT. Formé de Laurent Dietrich (contre-ténor), Vincent Oberson (ténor), Martin Steinmann (ténor) et Yvan Pochon (basse), l’ensemble Hortus Conclusus sera en concert dimanche en l’église des Ursulines, à Fribourg. Il proposera un programme dédié à la polyphonie de la Renaissance, plus particulièrement à «la quatrième génération de compositeurs de l’Ecole franco-flamande, qui domine l’Europe musicale entre 1520 et 1550», précise le dossier de presse. «Tout en s’inscrivant dans le style de leurs illustres prédécesseurs, notamment Josquin Desprez, ces compositeurs de la Renaissance allègent la rigueur du contrepoint. Dans un esprit de renouveau, ils recherchent une liberté du langage musical, la clarté de la polyphonie et une expressivité nouvelle qui annonce déjà Palestrina et…