Groupe d’horizons divers

L’INCUBATEUR. Né en 2019 à l’initiative d’Alain Bertschy, le groupe Aludvia se produit ce dimanche (11 h) à la galerie L’Incubateur, à Bulle. Cet ensemble qualifié de «cross-over» se situe «aux confins du jazz, de la musique ancienne et des ragas indiens». Au côté du chanteur gruérien se trouvent Hannes Fankhauser à la contrebasse, Udhai Mazumdar au tabla et au chant et Vincent Flückiger à l’archiluth. Tous quatre sont des professionnels aguerris, venus d’horizons différents qui font l’originalité de ce projet. «Notre musique parle au cœur et prend le temps pour s’exprimer, car elle est tissée de diverses origines, explique Aludvia sur son site internet. Embrasser la différence, s’émerveiller de la rencontre, incarner l’espoir d’un monde altruiste par quelques notes de musique…» Aludvia…