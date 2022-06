Le monde selon -M- entre rêve et enfance

Avec La rêvalité, Matthieu Chedid sort un septième album à double facette. Le -M- excentrique et dansant laisse place à son versant plus intimiste, mélancolique et délicat.

ÉRIC BULLIARD



Ce n’est pas parce qu’il se plaît dans le registre ludique qu’il ferme les yeux sur le monde. Avec son septième album studio, -M- s’est lancé dans une fascinante exploration de nos réalités, dont font aussi partie les rêves. Ensemble, ils forment Larêvalité.

Trois ans après Lettre infinie, -M- propose un disque en deux versants. Face A, face B, comme on disait naguère, comme on dit de nouveau chez les branchés qui ont redécouvert le vinyle. La première dansante, intensément groovy, exubérante, comme un retour à la vie et au public, après ces années de désert. «Je cherche un moyen de communiquer / Depuis…