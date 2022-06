Lucien Dénervaud, entraîneur du FC Bulle: «On attend du monde à Bouleyres»

VALENTIN THIERY, A TUGGEN

Football. L’entame de match du FC Bulle était excellente mercredi à Tuggen pour la manche aller du deuxième et dernier tour des finales de promotion. Quelques combinaisons orchestrées par le trio d’attaque Bersier-Deschenaux-Golliard ont presque puni les locaux. Des locaux qui ont ensuite fait jeu égal avec les Gruériens. Longues balles dans le dos de la ligne arrière, sorties de défense propres pour casser le pressing visiteur et fermeture des espaces: les Schwytzois ont affiché une jolie maîtrise.

Lucien Dénervaud, coach: «Vers la 20e minute, Tuggen a mis plus d’intensité et commencé à mieux jouer. Nous à plus nous précipiter vers l’avant. Le 0-0 à la pause est logique. Puis ils ont rapidement poussé. Comme depuis le début de ces finales, on n’a pas paniqué. C’est notre force. Vers la 65e, on a tenté de garder plus le ballon, notamment via l’entrée de Benbachir. A partir de là, on était mieux physiquement. J’ai senti que nous passions un peu l’épaule. Il a juste manqué ce dernier geste. Ce 0-0 est très positif. Notre destin est entre nos mains. La fraîcheur et les jambes seront déterminantes.»

Le FC Tuggen savait ce qu’il devait faire pour embêter son adversaire. Et il l'a bien fait. Petit bémol, il est tombé sur des Gruériens appliqués défensivement, ne lui laissant que deux grosses occasions. Une frappe trop croisée (9e) et une tête sur corner stoppée par Ropraz (51e). A la Linthstrasse, Bulle a fait bloc grâce à une mentalité exemplaire et un engagement sans faille. La preuve avec les bonnes prestations de Dos Santos, remplaçant au pied levé d’un Afonso touché à la cuisse et forfait dès l’échauffement (et incertain pour samedi), et de Ndebele, repositionné back gauche.

Jules Desportes, défenseur central: «Ils n’ont pas tant d’énormes opportunités, mais ils pouvaient faire mal à tout moment. La rencontre aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. On a la chance d’avoir de très bons éléments dans notre ligne arrière. La blessure de notre capitaine, la sortie de Braima Gafner à la mi-temps (carton jaune): on a parfaitement géré tout ça. Nos latéraux ont été bons. Ils ont bien apporté dans tous les secteurs.»

En phase de possession, le FC Bulle a éprouvé des difficultés à maintenir un football léché comme lors des vingt premières minutes. Il a plus procédé par les airs, coupant l’équipe en deux. Les éléments offensifs se sont toutefois débrouillés pour conserver le cuir et temporiser.

Vedad Efendic, ailier gauche: «Même si on a moins joué dans les pieds, on s’est créé des possibilités de but. C’est vrai, ils ont serré le jeu. Parfois quand je recevais le ballon, j’essayais de me retourner. Mais ils étaient fort présents dans les duels et mettaient la pression comme il fallait.»

Samedi aura donc lieu la grande finale pour l’accession à la Promotion League. Ce sera à 17 h à Bouleyres. Mercredi, quelque cent supporters gruériens ont bravé 230 kilomètres pour venir soutenir leurs couleurs avec cloches et drapeaux. On n’a entendu qu’eux au bord de la pelouse. De ce point de vue, nul doute que les tribunes de l’enceinte bulloise seront en feu pour cette ultime joute de l’exercice 2021-2022.

Lucien Dénervaud, coach: «Nous avons l’avantage du terrain et ce sera hyper important. On attend du monde à domicile. De toute façon, qu’importe le résultat, ce sera la fête. On a notre mot à dire. Conclure une magnifique saison sur un succès et une montée serait exceptionnel.»