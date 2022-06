Pixels et caetera

PHOTO SOUVENIR. Le président du British Museum s’est dit ouvert à un accord avec la Grèce pour la restitution de marbre du Parthénon, en l’occurrence les marbres prélevés au début du XIXe siècle à l’initiative de Lord Elgin. Il s’agit d’une frise d’environ 75 m, attribuée à Phidias, qui ornait le pourtour du Parthénon. Pour l’histoire de l’art, l’histoire de la Grèce, l’histoire des restitutions d’œuvres volées et l’histoire de la noblesse anglaise – tant qu’à faire – ce serait une excellente chose. Et pour l’histoire du tourisme? Sur ce point-là, la question est plus délicate. Est-il nécessaire de voir les œuvres originales sinon comme une forme de fétichisme à attrape-gogos? Est-ce incontournable d’admirer pour la prendre en photo une œuvre originale quand le fait même de venir la voir…