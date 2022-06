Près de 600 professionnels demandent davantage de moyens pour les enfants à besoins spécifiques

MOBILISATION. Dans une lettre ouverte, près de 600 logopédistes, psychomotriciens, pédiatres, psychologues et professionnels de la petite enfance demandent au canton d’allouer plus de moyens pour les enfants de 0 à 4 ans avec des besoins spécifiques. Le Syndicat des services publics (SSP) soutient leur démarche et a organisé hier un petit rassemblement d’une dizaine de personnes devant la Chancellerie d’Etat pour remettre ce courrier. Selon les signataires, il manque à la fois des structures d’accueil spécialisées et des moyens pour assurer le suivi des enfants. Ils appellent le Conseil d’Etat à soutenir une motion déposée par Elias Moussa (ps, Fribourg) et David Fattebert (centre, Le Châtelard).