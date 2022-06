Quelque 1300 gymnastes romands en compétition ce week-end à Bulle

GYMNASTIQUE. Bulle accueille ce weekend le championnat romand de sociétés à la salle omnisports et à la halle de la Léchère. Plus de 1300 gymnastes – de tout âge et issus de 51 entités – se mesureront dans les douze disciplines d'agrès et de gym et danse au programme.

«Cela fait cinq ans que le championnat romand n'avait pas eu lieu, il était grand temps que les sociétés romandes se réunissent», se réjouit le président d'organisation et responsable du Groupe Fribourg Jérémy Coquoz.

Le bal sera lancé samedi à 9 h, alors que les finales pour le titre romand se tiendront à partir de 14 h 45. La journée de dimanche fera honneur à la jeunesse, avec plus de 700 gymnastes espoirs qui viseront le sacre romand avec leur société. Au total, pas moins de 145 productions de groupe seront proposées au…