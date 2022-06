Une chanteuse en concert sur l’île

MUSIQUE. Comme chaque année, la saison culturelle de La Tuffière s’achève par un concert sur l’île d’Ogoz. La jeune chanteuse genevoise Nyna Loren s’y produira ce samedi. En cas de mauvais temps, le concert se tiendra dans la salle de La Tuffière, à Corpataux.

Née en Bretagne d’une mère française et d’un père espagnol, Nyna Loren s’est installée à Genève pour ses études supérieures de violon classique. Après avoir accompagné des musiciens aussi prestigieux que Gilberto Gil, Woodkid, Hubert-Félix Thiéfaine, John Cale, -M-, ou encore Ibrahim Maalouf, elle s’est lancée dans un projet personnel. Il a donné lieu à un premier album, Pôles intérieurs, sorti à l’automne 2020. Trilingue (français, espagnol et anglais), le disque est marqué par des influences jazz, pop, blues, folk et world. En…