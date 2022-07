Le FC Bulle défait par Carouge

FOOTBALL euxième revers en trois matches de préparation pour le FC Bulle. Samedi à Bouleyres, les Gruériens ont perdu 0-1 contre Etoile Carouge, également pensionnaire de Promotion League. Les Genevois ont marqué juste avant la pause. «Si on met nos occasions, ça peut être 4-0 après vingt minutes. Cette rencontre est une bonne référence car on en aura beaucoup de ce type en championnat», livre Lucien Dénervaud, le coach gruérien. Bulle restait sur une défaite contre le Lausanne-Sport et une victoire contre la relève de Young Boys. Prochain rendez-vous: ce mercredi contre La Tour/Le Pâquier à Rossens (19 h 30), un derby de gala en marge de la Coupe du lac. VT