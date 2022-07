Quand les procès de sorcellerie racontent la vie quotidienne

Deux archivistes ont retranscrit et indexé 360 procès de sorcellerie s’étant tenus à Fribourg. Les documents témoignent aussi de la vie quotidienne fribourgeoise. A noter que parmi les accusés figurent quelques Gruériens.



ANGIE DAFFLON

Durant six ans, Rita Binz-Wohlhauser et Lionel Dorthe ont épluché trois siècles d’archives pour éditer pas moins de 360 procès de sorcellerie. Ces procédures, menées entre le XVe et le XVIIIe siècles à Fribourg, en révèlent beaucoup sur la sorcellerie, mais aussi sur la vie quotidienne fribourgeoise.

La contribution des deux archivistes de l’Etat de Fribourg offre une foule de possibilités aux chercheurs. Les deux historiens ont d’abord retranscrit ces textes manuscrits, dont la lecture demande beaucoup d’expérience, avant d’alimenter trois grandes bases…