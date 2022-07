Une mystérieuse mélancolie

Expression populaire, symbole, émotion: chaque couleur provoque un sentiment. Cet été, La Gruyère donne carte blanche – expression mal choisie… – aux photographes et aux journalistes pour les faire parler. Aujourd’hui, place à l’insaisissable violet.

ANGIE DAFFLON

Le violet est une couleur un peu étrange qui se laisse difficilement cerner. Dans le cercle chromatique, elle se situe entre le rouge et le bleu, les deux couleurs qui la composent par synthèse additive, mais en définir les limites n’est pas chose aisée. Le vert et l’orange, eux aussi couleurs secondaires, pourraient présenter un phénomène similaire. Pourtant, les distinguer du jaune semble plus facile.

On pourrait l’expliquer par la manière dont l’œil humain perçoit les couleurs. Mes connaissances en physique se limitant à de…