L’été se conjugue au féminin

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

PLACE AUX DAMES. Et si l’été 2022 avait servi de déclic? Et si nous avions enfin compris que notre dédain du sport féminin n’était fait que de ridicules préjugés? Il fallait en effet, les voir, ces spécialistes de cyclisme qui ne connaissaient les courses féminines qu’à travers la mythique Jeannie Longo, se passionner soudain pour les chevauchées d’Annemiek van Vleuten… Et les commentaires de bistrot qui, il n’y a pas si longtemps, n’étaient que saillies vulgaires ou soupirs condescendants, oscillent désormais entre le «c’est pas si mal» et le «faudra voir sur la durée». Ce qui témoigne du chemin accompli.

Globalement, si le Tour féminin a couronné la grande favorite, le parcours a permis de préserver le…