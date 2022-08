La sensation de froid retrouvée

Je pose mon oreille…

… sur un jour gris. J’ai consulté les prévisions météorologiques, j’ai fouillé et finalement j’ai trouvé le seul jour gris de la semaine, voire de la quinzaine, si ce n’est du mois. Ce sera dimanche, dimanche sera un jour gris, gris et frais.

Chamboulement dans le programme. Plus besoin de se lever aux aurores pour s’activer dans la fraîcheur, plus besoin de s’armer de litres d’eau, de chapeau, de protection solaire. Un jour gris nécessite une autre approche, je cherche laquelle. Je ne me souviens plus très bien, tant la mémoire des jours gris et frais semble lointaine en ces temps chauffés à blanc. Alors… euh… prendre une veste, et quoi d’autre? Ah! oui, des chaussettes! Où sont les chaussettes? Et mettre la main sur des chaussures fermées et sur de vrais pantalons,…