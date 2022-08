Le 1er Août à Gruyères en 1936 dans le National Geographic

En août 1936, The National Geographic Magazine fait sa une avec un long reportage – en couleurs s’il vous plaît! – sur la bourgade de Gruyères et ses festivités du 1er Août. Entre exotisme rural et condescendance, tous les clichés y passent. Décryptage.

Dans le viseur

Une seule fois dans son histoire entamée en 1888 The National Geographic Magazine a consacré un reportage au canton de Fribourg. Et quel reportage! Deux envoyés spéciaux pour 32 pages de récit en anglais, plus de trente illustrations dont 23 en couleurs, sans compter la une du célèbre mensuel: Gruyères, sa bourgade, ses chanteurs du Ranz des vaches, ses festivités du 1er Août, son swiss cheese, ses lavandières à la fontaine, ses belles limousines au cœur du village… Tout concordait pour faire de cette histoire un must pour…