Cruchot, colérique et souvent bien peu affable, poursuit une conductrice étonnamment peu douée, dans le but de rédiger l’une des plus belles contraventions de sa carrière. Lorsqu’il réussit enfin à l’arrêter, au terme d’une course-poursuite échevelée, il découvre qu’il s’agit de Josépha, la séduisante veuve d’un colonel de gendarmerie. Cruchot ne peut décemment pas la verbaliser… Vendredi, à 21 h 10, sur M6