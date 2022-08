Marcel Yerly, BOURRIGNON

Marcel Yerly, dit Télon, s’est endormi paisiblement le 5 juillet, dans sa 88e année. Un dernier hommage lui a été rendu le 8 juillet en l’église de Bourrignon, dans la commune jurassienne où il habitait avec sa famille. La messe du trentième sera célébrée au même endroit ce dimanche 7 août, à 9h.

Marcel Yerly est né le 24 octobre 1934. Il était le cinquième des dix enfants de Benoît et Adeline Yerly. Agriculteur et montagnard, Léon fit son école de recrues dans la cavalerie. En 1957, il unit sa destinée à Marthe Esseiva, de Lacran. Quatre garçons et une fille vinrent égayer et animer leur foyer. Aujourd’hui, le cercle familial compte 18 petitsenfants et 11 arrière-petits-enfants.

En 1972, la famille quitta la Gruyère pour s’établir dans le Jura afin d’exploiter la ferme des Côtes, puis…