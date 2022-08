Monteverdi à l’honneur en août

Le collectif artistique La Grue baroque annonce la 6e édition des Claviers d’alpages qui se tiendra du 5 au 7 août et du 19 au 21 août.

La vallée de la Jogne sera ainsi animée par huit concerts-découverte autour desquels seront proposées des randonnées. Le premier week-end, sous le thème «Mandolines, transcriptions et bagatelles», verra notamment un récital d’orgue et des sonates pour mandoline animer Charmey, Crésuz et Bellegarde. Le second week-end se fera sous le signe des Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi.

Pour l’occasion, les musiciens, tant de jeunes artistes suisses que d’autres reconnus sur la scène internationale, seront rejoints par un groupe de spécialistes italiens de l’œuvre de Claudio Monteverdi. Ceux-ci seront notamment à l’honneur lors du concert final du 21 août,…