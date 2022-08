Pêche, baignade et navigation en partie interdites

LACS. Le préfet de la Gruyère a décidé de fermer au public certains secteurs des lacs de Montsalvens et de la Gruyère. Les hélicoptères de l’armée y puiseront leur eau de ravitaillement, destinée aux alpages. Afin d’éviter tout incident, des périmètres où les hélicoptères pourront manœuvrer ont été définis. Ainsi, le centre du lac de Montsalvens et celui du lac de la Gruyère, entre Morlon et Botterens, sont interdits à la pêche, baignade et navigation. Des cartes précises sont disponibles sur le site officiel de l’Etat de Fribourg.

A la suite de la sécheresse qui sévit dans le canton, les alpages font face à une pénurie importante d’eau. Le bétail ne dispose plus de quoi s’hydrater en suffisance, impliquant de nombreux problèmes pour les exploitants (La Gruyère du 21 juillet). Le canton…