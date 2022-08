Perché à 190 m au-dessus du vide

Sixième épisode de notre série estivale, avec le pont de Niouc, un vertigineux pont suspendu de 200 m de long perché à 190 m de hauteur. Situé dans le val d’Anniviers, il offre une bonne dose d’adrénaline. Rencontre avec Pascale Haegler, accompagnatrice en montagne et Julien Torrent, président de l’association des Amis du pont de Niouc, propriétaire des lieux.

MAXIME SCHWEIZER

Quelle idée! Pourquoi s’infliger un épisode de la série Vertiges lorsque l’on souffre d’acrophobie. Et pourtant… Rendezvous est pris avec le pont de Niouc, suspendu à 190 m au-dessus du vide et long de 200 m dans le val d’Anniviers. Des centaines de personnes en quête de sensations fortes y viennent pour sauter à l’élastique. Certaines, non moins téméraires, se disent que traverser ce pont de l’araignée serait déjà…