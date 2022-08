Romont: le Comptoir de la Glâne prépare sa venue à Drognens du 7 au 11 septembre

Trois cantines ont été montées sur un terrain propriété de l’armée – sur les quelque 168 hectares que compte le site – le long de la route des Echervettes, entre Villaraboud et Drognens. «Elles serviront de place de fête pour le jubilé, avec son restaurant capable d’accueillir 1000 convives», explique le lieutenant-colonel Henri Lecannellier, responsable de l’organisation de cet événement militaire, qui table sur une affluence de 20 000 à 30 000 personnes sur les trois jours.

«Nous travaillons main dans la main avec l’armée et le Comptoir sera au fourneau et se chargera des bars et de la restauration durant le jubilé», explique Philippe Ayer, qui recherche encore des bénévoles – défrayés 10 fr./h – pour assurer cette tâche gargantuesque.

Le Comptoir proprement dit aura lieu du 7 au 11 septembre, avec la présence de 75 stands. Comme annoncé cet hiver, l’entrée sera désormais gratuite. «Quand on voit le succès de comptoirs comme celui d’Oron ou de la Veveyse, on se dit qu’il valait mieux ne pas demander de prix d’entrée pour que les familles notamment puissent venir à plusieurs reprises», défend le président.

