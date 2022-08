TRAIL. Le Châtelois Nicolas Philipona a remporté samedi la course par équipes du Glacier 3000 Run en duo avec Manuel Dufaux. Du départ de Gstaad au sommet de la station vaudoise, le binôme fribourgovalaisan est venu à bout des 26 kilomètres et 1900 mètres de dénivelé positif du tracé en 2 h 37. Soit avec trois minutes d’avance sur leurs plus proches poursuivants.