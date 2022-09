«Après une ou deux bières, la parole se libère»

“Nous étions en panne de buts depuis le début de la saison et nous en avons beaucoup discuté dans le vestiaire. Même si nous avons conscience que ce n’était qu’un match, cette victoire 9-1 contre Kloten mardi nous a redonné confiance. Cela fait du bien de marquer autant et de célébrer avec les 8000 supporters présents à la BCF Arena. C’est aussi positif de voir que les recrues étrangères Janne Kuokkanen et Jacob de la Rose ont participé à la fête. Avec quatre points (n.d.l.r.: 2 buts et 2 assists), Janne a remporté le prix du mérite décerné par l’équipe. Comme le veut la nouvelle tradition, il a dû porter un joli costume de dragon dans le vestiaire, puis en interview d’après-match (rires). Si je devais être récompensé, je compte sur vous les journalistes pour m’oublier… En tous les cas,…