MUSIQUE

Death Cab for Cutie

ASPHALT MEADOWS

Atlantic

En 1997, lorsque la vague grunge retombe, Death Cab for Cutie apparaît dans le paysage de Seattle, à quelques encablures du Canada. De Nirvana, Pearl Jam ou Alice in Chains, le groupe conserve ces grasses guitares qui peuvent surgir à n'importe quel moment, comme dans l'enivrant Foxglove through the clearcut. Il n'a également jamais renié son inflexion pour les mélodies efficaces. Mais cela remonte plus probablement aux Beatles.

Vingt-cinq ans plus tard, Death Cab for Cutie s'est forgé une solide réputation d'ambianceurs nocturnes. Les forts barbus aux chemises à carreaux viennent de sortir Asphalt meadows, probablement leur meilleur album depuis une décennie. Très britpop en termes d'ironie et de second degré, les Américains excellent…