FRANCE 3, VENDREDI, À 21 H 10

Le temps des amours

Le film de Laurent Allen-Caron Le temps des amours dévoile la face cachée de grandes passions connues du grand public. Grâce à des documents rares, des clichés personnels sortis de l’oubli et des films inédits, Archives secrètes fait redécouvrir la passion de France Gall et de Michel Berger dans les coulisses de l’enregistrement de l’album Babacar. Un retour également sur les conquêtes de Gilbert Bécaud et sa rivalité avec Claude François pour une femme, Jean-Claude Brialy et ses amours secrètes et, enfin, la véritable histoire de Stone et Charden, ce duo mythique qui chantait les sentiments et les vivait. ■